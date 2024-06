Giornata mondiale senza tabacco | 37 lecchesi su 100 fumano La prima sigaretta a 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Lecco, 1 giugno 2024 – Il 37% deifuma. Trentasettesu 100, 24 hanno fumato ma hanno smesso, 39 invece non hanno mai fumato o hanno fumato massimo una o due volte. I fumatorisono di meno rispetto alla media dei fumatori lombardi, che sono il 41%, mentre sono di più sia iche hanno smesso di fumare, sia che che non hanno mai fumato. È quanto emerge da un'indagine svolta dai volontari della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) in occasione della. Lo studio è stato svolto su un campione di 200 maggiorenni tra i 18 e i 74di età, metà donne e metà uomini, che abitano nelle province di Lecco e di Sondrio. Ie il fumo Il 18% deifuma abitualmente sigarette tradizionali, il 6% occasionalmente, mentre il 6% utilizza dispositivi ariscaldato, il 3% sigarette elettroniche con nicotina e il 2% svaponicotina.