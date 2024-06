Futura Ceparana in Coppa Liguria Semifinale contro la Normac Vgp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Dopo più di un mese di sosta, a conclusione della stagione pallavolistica regionale, oggi pomeriggio si disputerà la fase finale dellafemminile che vedrà il, unica compagine del Levante ligure ancora in gioco, impegnato inle genovesi dellaVgp in una gara secca in campo neutro. Sarà una partita molto difficile per le ragazze di coach Simoncini che se la vedrannoun club che ha il dente avvelenato per: aver mancato di un soffio la promozione in B2 a favore del Celle Varazze con un distacco in classifica di un solo punto e per la contemporanea retrocessione dalla B1 della prima squadra. I precedenti tra le due formazioni nei recenti play-off hanno visto la vittoria dellasia a Genova che ain due match abbastanza equilibrati.