Ducati sceglie Martin per il 2025? Quanto guadagna il pilota MotoGP

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) Mentre il mondiale di2024 va avanti, in casaè arrivato il momento di prendere le decisioni in vista della stagione che verrà, con la scuderia di Borgo Panigale chiamata are chi tra Jorge, Marc Marquez o Enea Bastianini si accomoderà nei box per il Motomondiale del futuro accanto a Francesco Bagnaia. Tutte le strade sembrano portare verso, leader della classifica iridata 2024, ma non è escluso l’incredibile colpo di scena con Marquez alla finestra. Mano i due piloti e quali sono i piani dio Marquez? I dubbi diDopo il Mugello, o comunque entro l’estate,annuncerà chi sarà il secondoin vista del Motomondiale. Ma quella che sembrava poter essere una scelta scontata si è trasformata in una decisione scottante.