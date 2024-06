Dai furti d’identità alle false segnalazioni sul copyright su Meta

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 1 giugno 2024) La tutela del diritto d’autore sui social network è uno degli elementi che è stato al centro delle discussioni politiche europee, con l’approvazioni di direttive ad hoc per uniformare il sistema e consentirepersone di rivendicarlo anche all’interno di un ecosistema complesso come quello delle piattaforme. Forse, però, la questione del controllo delle segnalazione sulle violazioni delè stato sottovalutato dache ha messo in piedi – per Facebook e Instagram – un sistema automatizzato dal funzionamento controverso.violazione, la denuncia Abbiamo raccontato la storia di un nostro lettore che ci ha raccontato quel che è accaduto a una pagina da 1,6 milioni di euro che gestisce da oltre un anno. Una pagina rimasta bloccata per molte settimane a causa di continue richieste di rimozione di contenuti a causa di presunte violazioni della proprietà intellettuale di frasi e citazioni.