Cristiano Ronaldo come il Fenomeno in lacrime dopo la finale persa di King Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno 2024 – Dodici anni di distanza, un nome e lein comune.ilnel 2002, troppo forte la delusioneaver perso ladi Coppa del re saudita con il suo Al Nassr contro l'Al Hilal ai calci di rigore; una sconfitta che prolunga la sua mancanza di trofei in Arabia. La superstar portoghese si è accasciata a terra per piangere mentre l'Al Hilal festeggiava. Un gesto che a tanti ha fatto tornare a galla il ricordo di un altro, ilin panchina in quel 5 maggio del 2002 incon la testa fra le maniaver perso per un soffio lo scudetto. Cr7, 39 anni, è poi uscito lentamente dal campo e si è seduto in panchina con leche gli scendevano sul viso. In una partita che ha visto tre cartellini rossi, tra cui uno per l'ex portiere dell'Al Nassr David Ospina, Ayman Yahya ha segnato all'88' pareggiandoil vantaggio dell'Al Hilal con Aleksandar Mitrovic.