Conte-Napoli a breve la firma sul contratto | appuntamento alla Filmauro

(Di sabato 1 giugno 2024) Antonioe Aurelio De Laurentiis firmeranno il: l’annuncio ufficiale è imminente. Antonioe Aurelio De Laurentiis si preparano a mettere fine alle continue speculazioni che circondano la loro imminente collaborazione. L’ex allenatore dell’Inter è pronto a sedersi con il presidente delper siglare ufficialmente il loro accordo, e il luogo scelto per questo importante momento non è altro che gli uffici dellaa Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ildefinitivo sarà pronto per lalunedì mattina. De Laurentiis, attualmente in vacanza a Ibiza, è previsto che rientri appositamente per questo incontro cruciale. Una volta che le firme saranno apposte sul, è atteso un annuncio ufficiale da parte della società azzurra, accompagnato dal solito tweet presidenziale che ha caratterizzato le precedenti comunicazioni della dirigenza partenopea.