Chi è Zeb89 e perché è così famoso su YouTube?

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 1 giugno 2024) Nato in una famiglia con una forte eredità culturale,(vero nome Kenneth Caselli) nasce a Bagno a Ripoli il 6 maggio 1989 ed è figlio dell’antropologo Giovanni Caselli. Trascorse i primi anni della sua vita a Malta prima di trasferirsi nel 2001 a Bibbiena, un piccolo paese in provincia di Arezzo, in Toscana. La sua infanzia, segnata da continui spostamenti, lo ha reso una persona fuori dal comune, con un’innata propensione a esprimersi in modo originale e non convenzionale. Fondazione dei The ButcherZ Fin da giovane,mostrò una passione per la grafica 3D e lo scripting videoludico, nonché un amore profondo per il videogioco Serious Sam. Questa passione lo portò, nel 2006, a fondare i The ButcherZ, un clan internazionale di giocatori specializzati in Serious Sam e la creazione di questo clan rappresentò il primo passo significativo nel mondo del gaming online, segnando l’inizio della sua avventura come influencer nel settore videoludico.