Chi è Mellstroy? Lo streamer dietro l’invasione della finale di Champions tra soldi misoginia e violenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) LadiLeague tra Borussia Dortmund e Real Madrid è stata fermata da un’invasione di campo. Un giovane ragazzo è entrato in campo seminando zizzania prima di essere fermato dagli steward. Dopo di lui, altri due tifosi hanno provato a fare la stessa cosa. Tutti e tre avevano una strana scritta sulla maglia: “”. Si tratta del nome di unobielorusso che ha, di fatto, organizzato una challenge per spingere i sui follower a compierenelladiLeague. Scopriamo chi èe per cosa è diventato famoso. Chi è? Lopoliticamente scorretto bannato da Twitch Andrei Burim, vero nome di, è un giovane content creator nato in Bielorussia nel 1998. Da giovanissimo pubblicava su YouTube dei gameplay di Minecraft e altri videogiochi, con scarso successo.