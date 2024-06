Camerata Cornello Locatelli cerca la riconferma la sfidante è Francesca Giudici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024)lail sindaco Andreanelle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Geometra, 34 anni,si candida per il secondo mandato (con la lista “Impegnati per), dopo essere uscito vincitore, cinque anni fa, nel confronto con Gianfranco Lazzarini, ora sindaco a Valleve. A sfidarlo,, già sindaco dal 2004 al 2009. “In questi cinque anni ci siamo impegnati a fondo affinché alcune delle opere, idee, progetti, servizi, politiche, tematiche e strategie che avevamo elencato, ovviamente non a titolo esaustivo, nella precedente campagna elettorale, diventassero realtà – spiega–. Siamo riusciti ad ottenere diversi risultati, tra cui la rigenerazione degli impianti sportivi, la sistemazione dell’accesso stradale alle sorgenti dell’acquedotto Valsecca, l’efficientamento energetico dell’edificio comunale e dell’illuminazione pubblica nelle frazioni, la riqualificazione urbana della piazza comunale Avis-Aido, oltre che la realizzazione del piazzale comunale in località Cespedosio.