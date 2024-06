Bonate Sopra Matteo Rossi | Mi hanno strappato i cartelloni elettorali quattro volte in cinque giorni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024)in, è il numero dellein cui i manifesti di, candidato sindaco a, sono stati strappati da. Il candidato però la prendere con ironia e scrive su Fb: “Comprendo il desiderio irresistibile di appendere il nostro poster in camera, ma volevo dire a chi ce lo sta strappando ripetutamente che puo’ venire a ritirarlo personalmente, integro e senza problemi, ai nostri banchetti”. Concetto ribadito in seguito dopo l’ennesimo atto vandalico: “Anche oggi qualcuno ha appeso il mio poster in camera sua. Ormai è una dichiarazione d’amore! Ad ogni modo voglio sottolineare che in quella stessa zona sono stati rotti decini di finestrini delle auto parcheggiate, per questo ribadisco la nostra proposta di un servizio di vigilanza notturna”.