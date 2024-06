Benevento fece uccidere chi violentò la figlia | chiesto per il padre il rinvio a giudizio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Lucio Iorillo, 64 anni, ex operaio della Comunità Montana del Taburno, avrebbe ingaggiato due killer per farsi giustizia da solo sull’uomo che nel 2007 aveva abusato della15enne, suicidatasi qualche mese dopo quella violenza. Con questa motivazione il pm della procura diStefania Bianco, haildell’uomo, originario di Frasso Telesino, nel beneventano, sotto processo per l’omicidio avvenuto nel 2018. Secondo il pm Iorillo è lui il mandante dell’omicidio di Giuseppe Matarazzo, pastore 45enne, anche lui originario dello stesso paese, ucciso il 19 luglio del 2018 a colpi di pistola davanti casa. I fatti Matarazzo era uscito di galera da circa un mese. Aveva pagato con nove anni di galera, sugli undici anni e sei mesi inflitti per gli abusi sulla minorenne.