Balenciaga Spring 2025 | Demna spiega il suo guardaroba a misura di Shanghai

(Di sabato 1 giugno 2024) Giovedì pomeriggio a, il direttore creativo diera seduto in una stanza d'albergo e parlava del suo lavoro con le calzature gigantesche: «Oh mio Dio, il mio sneaker team è davvero incredibile», ha detto. «Sono dei veri e propri artigiani», riferendosi al know-how tecnico necessario per progettare laPlatform Sneaker, una mostruosità di gomma e mesh che assomiglia a una scarpa da corsa sovrapposta a una mezza dozzina di altre sneaker. In passato ci siamo chiesti se la titanica10XL rappresentasse l'apogeo del design di una sneaker enorme. Sono felice di comunicarvi che non è così: quando non ha più potuto costruire fuori,ha costruito dentro, con un'altezza di oltre 15 centimetri. Il chiacchiericcio online intorno all'ultimo design diera già ben avviato quando è stato ufficialmente svelato giovedì sera, in una tempestosa sfilata delladi fronte all'impressionante skyline di