Applausi sul ring per Sapone e Nasri Sconfitta al fotofinish per Bentivogli

(Di sabato 1 giugno 2024) Era stata una difficile vigilia per la Pugilistica Padana: spostamento della riunione dal Campo Scuola al Palapalestre di Ferrara per il maltempo, la defezione di alcuni pugili all’ultimo momento e un violento nubifragio proprio in concomitanza con l’inizio dell’evento. E invece giovedì sera tutto è andato super-bene per Massimiliano Duran, organizzatore della serata. Il pubblico è risultato persino superiore a quanto si prevedeva e i pugili hanno dato vita a match intensissimi, tanto da sollevarea scena aperta. Tra i professionisti, il piuma di Ferrara Boxe Darioha battuto di misura ai punti il lombardo Yuri Zanoli dopo sei round infuocati. Un lungo applauso ha accumunato alla fine i due valorosi protagonisti. Tra i mediomassimi, vittoria aldell’afro-rodigino Traore sul padanino Domenico, autore della migliore prestazione della carriera.