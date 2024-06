Anguissa interesse dell’Al-Nassr | potrebbero pagare la clausola di 45 milioni Footmercato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Secondo quanto riportato da, l’Al-ha mostratoper Franck Zambodel Napoli. Il camerunense è in scadenza di contratto nel 2025 e ha unarescissoria valida per i club non italiani dal valore di 45. L’Al-vuole, il suo contratto scade nel 2025 Quest’estate, i club sauditi della Pro League dovrebbero essere ancora attivi sul mercato per cercare di ottenere giocatori dai grandi club europei. L’Al-è particolarmente interessato a André-Frank Zambo. Il centrocampista 28enne ha unarescissoria nel suo contratto 45che potrebbe consentire al club di permetterselo. Quest’anno ha giocato 41 partite (1 gol, 3 assist). Dopo tre stagioni passate al Napoli, potrebbe essere tentato di lasciare l’Europa per approdare in Arabia Saudita.