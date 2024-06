Allegri licenziato per giusta causa lui pronto allo scontro con la Juventus | verso la battaglia legale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Rischia di aprirsi una duratra Massimilianoe la, dopo che all’ex allenatore bianconero è stato notificato il licenziamento per. Una decisione arrivata dal club dopo quel che è successo alla fine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Dopo pochi giorni, il tecnico livornese era stato esonerato il 17 maggio con un comunicato dellache aveva parlato di «comportamenti non compatibili con i nostri valori».ha ricevuto la notifica a Londra, dove si trova per seguire la finale di Champions league tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Lasarebbe intenzionato a impugnare l’atto, come riporta il Corriere della Sera. L’allenatore presenterà ricorso al tribunale del lavoro.