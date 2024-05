Università Pegaso e REN Conference | integrazione tra IA e intelligenza emotiva

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Prende il via dal 31 maggio fino al 1° giugno, la quarta edizione della REN International, ospitata quest'anno dall'Digitale. L'traartificiale nel campo dell'istruzione sarà il tema centrale dell'evento "Emotions and Algorithms in Education: Bridging the gap with the contribution of educational neuroscience", che si svolgerà a Roma, presso l'Auditorium Loyola - Centro Congressi Eventi in Piazza della Pilotta, 4. La REN International, coordinata del Prof. Francesco Peluso Cassese, Direttore del Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'Educazione dell'Digitale, si propone come spazio di confronto per riflettere sulle sfide del mondo contemporaneo e sul contributo che l'e l'artificiale possono portare alla ridefinizione dei processi educativi e didattici.