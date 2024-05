Tutta la verità sul grano Senatore Cappelli tra miti e fake news

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Abbiamo intervistato Claudio Pozzi di Rete Semi Rurali, associazione che si occupa della reintroduzione nelle aziende agricole e sul mercato di varietà diadatte a un’agricoltura di basso impatto, per comprendere cosa ci sia di vero (e soprattutto non vero) attorno alla narrazione del famosoduro. Pozzi sarà presente durante un seminario organizzato da Forni & Fornai.e 2024, che si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno, per la prima volta tra Bologna e Monghidoro. Intervista a Claudio Pozzi Chi è il padre del? Il genetista Nazareno Strampelli. Anche se Strampelli fu soprattutto un grande innovatore per iltenero, rilasciando quasi un centinaio di varieta? grazie alle migliaia di incroci che eseguiva.