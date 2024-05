Torna l’incubo inflazione Borse incerte Addio taglio dei tassi della Bce?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano, 30 maggio 2024 –in Europa. Gli ultimi dati (quelli di Spagna e Germania in ordine di tempo) non fanno dormire sonni tranquilli agli operatori economici alle imprese e alle famiglie che si aspettavano un dato che permettesse alladi abbassare idi interesse a giugno. A Piazza Affari pesante Mps. Lo spread Btp-Bund a 130 punti Le prime avvisaglie sono arrivate dall’Asia dove questa mattina lehanno chiuso una seduta in calo sulla scortadebolezza di Wall Street in scia al rialzo dei rendimenti dei bond Usa per i timori che la Fed possa decidere di non tagliare iper l'intero 2024. Il Nikkei a Tokyo lascia sul terreno l'1,3%. Shanghai cede lo 0,61%, Shenzhen lo 0,41%. Anche leeuropee sono partite in ribasso, così come sono in flessione sono i future su Wall Street (gli indici che danno la previsione sull’aperturaBorsa) .