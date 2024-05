Il presidente Lombardi all’inaugurazione del laboratorio di Ingegneria Civile di Unisannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldella Provincia di Benevento Nino, nel presentare i saluti istituzionali alla cerimonia di inaugurazione deldidell’Università degli Studi del Sannio in Piazza Risorgimento ha dichiarato la “viva soddisfazione ed il compiacimento per la consegna della nuova ed aggiuntiva dotazione logistica che amplia ancora di più l’offerta formativa dell’Ateneo sannita”. Il «nostro» Ateneo, ha aggiunto, a sottolineare il legame ed il rapporto intensi e profondi tra l’Università ed il territorio, i cittadini, le Scuole, il mondo produttivo e le Istituzioni del Sannio.ha sottolineato che il nuovo, che sorge su un’area già di proprietà della Provincia che la Rocca dei Rettori ha messo a disposizione proprio per implementare la dotazione infrastrutturale dell’Ateneo, costituisce solo “un altro tassello in quell’ampio mosaico” che l’Università sta realizzando in questi mesi e che verrà ulteriormente arricchito tra qualche giorno.