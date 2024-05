Fonte : ilnapolista di 30 mag 2024

Molto difficile per un ragazzo di 20 anni ( ne aveva 23, ndr). “I want to put my name in the history of football”@KMbappe tells @AmandaDCNN about his achievements to date, his time at PSG and what’s next in his career: https://t. È stata una decisione grande e difficile.

I dolori del giovane Mbappé | Dovevo scegliere tra Psg e Real Madrid non lo auguro a nessuno…