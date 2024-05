Devo dire una cosa su mamma e papà Carlos Corona rompe il silenzio sui genitori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Al di là dei privilegi o del benessere economico, di certo vivere con duecosì ingombranti non deve essere stato facile perMaria, oggi 21enne, figlio dello spregiudicato fotoreporter d’assalto Fabrizioe di Nina Moric, la show girl croata popolarissima negli anni 2000. Come abbiamo scritto, ilè ora in attesa di un secondo figlio. Di questo e di tanto altroha parlato durante l’ultimo episodio del podcast “Gurulandia” di Marco Cappelli e Roberto Vertucci. Una confessione a 360 gradi in cui il giovane ha parlato anche della patologia di cui ha sofferto, la psicosi transitoria acuta, oltre che del rapporto con iVip. In studio c’era anche il padre, Fabrizio, a fare da contrappunto alle dichiarazioni di