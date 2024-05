Boxe duro attacco del CIO | Chi aderisce all’IBA non potrà partecipare alle Olimpiadi 2028

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Laolimpica deve essere organizzata da una federazione internazionale credibile e ben governata. È quindi già chiaro che qualsiasi pugile la cui Federazione Nazionalenonai Giochi Olimpici di Los Angeles 28. Il rispettivo Comitato olimpico dovrà escludere tale Federazione Nazionale di Pugilato dai suoi membri”. Con una nota diffusa oggi, il CIO ha duramente preso posizione nei confronti dell’IBA, la federazione mondiale di pugilato, all’indomani della decisione di assegnare dei premi in denaro ai vincitori di una medagliadi Parigi 2024. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ribadito le perplessità nei confronti della Federmondiale, alla quale da tempo ha già ritirato il proprio riconoscimento, con il conseguente mancato coinvolgimento nell’organizzazione dei tornei didi Tokyo 2020 e di Parigi 2024 e la cancellazione – allo stato attuale – della disciplina dal programma dei prossimi Giochi di Los Angeles: “Il CIO ha preso atto della decisione dell’International Boxing Association (IBA) per quanto riguarda il premio in denaro.