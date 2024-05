Bisogna dare aiuto ai genitori che lavorano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Michele Ciccola ha 46 anni, è un operatore socio sanitario ed è candidato per la lista ‘Il Pane e le Rose’, composta da: Tiziana Cintio, Monica Ciuccarelli, Emiliano Cortellesi, Andrea Gramaccioni, Lorenzo Liberati, Mauro Morelli, Marco Moroni, Ida Natali, Riccardo Pistagnesi, Marta Sbrascia, Massimo Screpanti e Tiziano Traini. Ciccola, perché questa candidatura? "La passione per la politica e l’impegno civile, la riconoscenza per il paese che mi ha visto crescere e, in parte, formato come persona. Per riportare al centro della polita le persone, i giovani, le sacche di disagio presenti nel nostro territorio". Quale sarà la prima cosa da fare per il paese una volta eletto sindaco? "Introduzione della figura dell’assistente sociale in funzione di ascolto, chiave di risoluzione delle esigenze dei cittadini in condizione di bisogno palese o presunto.