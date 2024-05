Arena Ferrara il cantiere Palasport via ai lavori | Rispondiamo al bisogno di punti di aggregazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Al via idella nuova ‘’. Un intervento dai grandi numeri. Il palazzetto sorgerà su un‘area comunale di oltre 13mila metri quadri, mille posti sugli spalti, campi per la pallacanestro, pallavolo, pallamano e una palestra per l’arrampicata, per un investimento complessivo da 9 milioni. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, in occasione dell‘avvio dei, un sopralluogo nell‘area didell‘con l’assessore aipubblici Andrea Maggi e i progettisti dell‘opera Luca Farinelli e Maria Chiara Santi dello studio di architettura Lumarch e, per l‘impresa, Paolo Benazzi, project manager della cooperativa edile Appennino di Calderara di Reno (Bologna). Si tratta di una riqualificazione dell’area ex Foro Boario, storicamente destinata al mercato del bestiame, poi bombardata nella Seconda Guerra Mondiale, su cui ora sorgerà un moderno palazzetto per gli sport al coperto.