Fonte : tpi di 30 mag 2024

“Il volo in questione era il KL1341 diretto a Billund. Una persona è morta risucchiata dalla turbina di un aereo passeggeri in partenza all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Non è chiaro se la persona morta fosse un passeggero dello stesso volo o di un altro, oppure se fosse un dipendente dell’aeroporto.

Amsterdam persona muore risucchiata dalla turbina di un aereo in partenza