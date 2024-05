Tutti i look che si possono ottenere con un paio di pantaloni bianchi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dolcemente complicati, isono la croce e delizia di ogni guardaroba femminile. Così canditi e limpidi, difficilissimi da far rimanere tali, ma al tempo stesso versatili ed eleganti, sono IL must-have della bella stagione. Donano un tocco di luce al proprio guardaroba accompagnano durante i mesi estivi tanto in ufficio quanto in vacanza.outfit 204: cosa ci sta bene e come si abbinano? Lasciando da parte i jeans, di cui abbiamo già parlato qui, si può optare per lunghi design in cotone o lino, ma anche alternative in pizzo, seta, gessate o persino più corte, come shorts e bermuda. A ogni modello i propri abbinamenti, per un estate all’insegna dei