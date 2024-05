Roland Garros 2024 Day 4 | Swiatek-Osaka il piatto forte gli azzurri non vogliono fermarsi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sperando che la pioggia conceda un po’ di tregua e ci possa regalare una giornata piena di tennis sin dalle prime ore del mattino, ilsi appresta a vedere iniziare il secondo turno dei due tabelloni di singolare. Quattro gli italiani ancora in corsa, con Jannik Sinner protagonista della sessiione serale contro Richard Gasquet in un match da non perdere. Con lui, anche Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi in apertura di giornata ed Elisabetta Cocciaretto nel tardo pomeriggio a caccia del terzo round. CHATRIER E LENGLEN Sul Philippe Chatrier apriranno il programma della terza giornata Caroline Garcia – che ha già calcato la stessa terra rossa nell’esordio vincente contro Eva Lys – e Sofia Kenin, che qualcuno magari si è dimenticato, ma qui a Parigi è stata finalista nel suo anno di grazia 2020 in cui aveva trionfato a Melbourne pochi mesi prima.