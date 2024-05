Si nutrono di carne e latte crudi | il pericoloso trend degli influencer selvaggi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 28 maggio 2024) Nell’ultimo periodo, il mondo dei social media ha visto emergere una nuova tendenza: quella‘. Questi personaggi promuovono uno stile di vita che cerca di riconnettersi con le pratiche ancestrali, spesso includendo comportamenti come mangiarecruda, berenon pastorizzato e non usare protezione solare. A prima vista, i loro post possono sembrare affascinanti e ispiratori, con immagini di paesaggi mozzafiato e momenti di connessione pura con la natura. Tuttavia, dietro questa facciata idilliaca, si celano messaggi che possono risultare estremamente pericolosi. Tra le pratiche promosse da questi, il consumo dicruda e dinon pastorizzato è particolarmente preoccupante. Mangiarecruda può esporre a una serie di rischi sanitari, tra cui infezioni da batteri come E.