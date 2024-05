(Di martedì 28 maggio 2024) Alle 18 di oggi, presso la sala Pier Franco Ravaglia del Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21 a Russi, la lista civica ’Insieme per Russi-Valentinasindaca’, organizza un incontro pubblico sui temi dele delloeconomico con la partecipazione di Vincenzo, assessore regionale alloeconomico ,green economy ee della candidata a sindaca Valentina. Partendo dagli interventi della regione Emilia-Romagna nei campi del, dell’innovazione tecnologica e del sostegno alle imprese si farà il punto sulla situazione del comune di Russi in una fase didi nuove iniziative imprenditoriali e di aumento dei posti di. .

La Cultura a Napoli nell’epoca della trasformazione turistica e urbana, un’occasione di sviluppo , di sbocco occupazionale e di formazione dell’immaginario tra crisi di risorse e dimensione internazionale. Non mancherà un ricordo per Gaetano Di Vaio, attore, regista e produttore con Figli ... ildenaro

Nel corso della puntata di “D.NA. Dossier Napoli ” non mancherà un ricordo per Gaetano Di Vaio . La cultura a Napoli nell’epoca della trasformazione turistica e urbana, un’occasione di sviluppo , di sbocco occupazionale e di formazione dell’immaginario tra crisi di risorse e dimensione ... 2anews

Un nuovo annuncio di lavoro di Respawn Entertainment ha ri acceso le speranze dei fan di vedere Titanfall 3 approdare prima o poi sul mercato, così da potersi finalmente gustare il terzo capitolo della serie sparatutto con protagonisti i Titani. Come riportato da Kotaku, la community ha scoperto ... game-experience

Lavoro e sviluppo, ne parlano la Palli e l’assessore Colla - lavoro e sviluppo, ne parlano la Palli e l’assessore Colla - Alle 18 di oggi, presso la sala Pier Franco Ravaglia del Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21 a Russi, la lista civica ’Insieme per Russi-Valentina Palli sindaca’, organizza un incontro ... ilrestodelcarlino

Sequi “L’Europa non può più trascurare l’Africa” - Sequi “L’Europa non può più trascurare l’Africa” - Uno sviluppo, quello portato avanti da Ecam ... Italia che in Africa qualora questi stessi ragazzi dovessero tornare nei loro Paesi d'origine". Il lavoro di Ecam passa tuttavia attraverso situazioni ... msn

Pnrr e Sud: nuova stagione, nuovo metodo - Pnrr e Sud: nuova stagione, nuovo metodo - L’apertura di un tavolo di coordinamento del Pnrr tra il governo, le Regioni e gli Enti locali, con l’insediamento di apposite cabine di regia presso le Prefetture, prova a ... ilmattino