Zelesnky ha invitato Biden e Xi Jinping a partecipare al vertice di pace in Svizzera

(Di lunedì 27 maggio 2024) Domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello al presidente statunitense Joee al leader cinese Xinella speranza di vederli al prossimodiche si terrà inil 15 giugno. Nel video, girato in inglese e registrato all’interno dei resti carbonizzati di una sala stampa distrutta in un attacco aereo russo, Zelensky ha detto che il«mostrerà chi nel mondo vuole davvero porre fine alla guerra». E ancora: «Mi rivolgo ai leader del mondo che sono ancora lontani dagli sforzi globali delglobale per la, al presidente, il leader degli Stati Uniti, e al presidente Xi, il leader della Cina. Per favore, mostrate la vostra leadership nel portare avanti la, lavera e non solo una pausa tra un attacco e l’altro».

