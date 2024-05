Il francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi si farà | Mattarella firma il decreto per il via libera

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildisi. Oggi, lunedì 27 maggio, il presidente della Repubblica Sergiohato il, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che dà il viadefinitivo all’emissione delper ricordare l’ex premier e fondatore di Forza Italia. A nulla è servita la raccolta firme di cui si è fatta promotrice l’associazione Wikimafia, che chiedeva al Quirinale di non autorizzare l’emissione del. Sul sito di Wikimafia si legge: «Da giovani studenti e studiosi che quotidianamente si impegnano per diffondere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno mafioso e che lottano perre il nostro paese da mafie e corruzione, troviamo incoerente e altamente diseducativo emettere unper».

