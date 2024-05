Fedez si mostra con Garance Authié | strategia post Iovino? Il commento della Lucarelli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Selvaggiainterviene sul gossip che riguarda la liaison trae la mofrancese: cosa ha detto Si continua a parlare distavolta però per questioni sentimentali e non c’entra Chiara Ferragni.si èto mano nella mano con la mofrancesementre i due si trovavano a Montecarlo ieri, domenica 26 maggio 2024, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Di certo uno non riservato e la presenza dei due in love ha chiaramente scatenato i media sulla liaison vera o presunta. Selvaggiaè intervenuta sul gossip facendo un’analisi puntuale sulla consapevolezza dell’artistaconseguenza mediatica che ciò comporta. “Ormai non serve che ve lo dica: quando c’è un problema reputazionale, la soluzione (per il solito) è sare l’attenzione e finire sui giornali per altro (beneficienza o gossip, che importa).