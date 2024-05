Sinner-Eubanks - Roland Garros 2024 | l' orario e dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 26 maggio 2024) Janniktorna in campo e gioca il suo primo match al. Il campione azzurro, numero 2 al mondo, sfida sul rosso l'americano Christopher Eubank. L'unico precedente è a favore di Jannik che nel 2022 vinse in tre set 6-4 7-6 (8) 6-2 agli Us Open. Sarà una partita importante.