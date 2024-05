Roland Garros 2024 - crisi Trevisan | eliminata al primo turno da Danilovic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Appena tre i giochi conquistati da Martinanell’incontro valevole per ildel. Prosegue il pessimo momento di forma della giocatrice toscana, che due anni fa raggiungeva la semifinale a Parigi mentre oggi viene travolta col punteggio di 6-1 6-2 da Olga. Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un match a senso unico in cui la giocatrice serba è stata ampiamente superiore e, soprattutto, più cinica nei momenti che contavano.è anche riuscita a procurarsi qualche chance, ma non è andata oltre l’1 su 9 sulle palle break ed è uscita di scena dopo 1h22? di gioco. Martina subisce un’altra sonora sconfitta dopo il sonoro 6-2 6-3 rimediato la scorsa settimana a Rabat e saluta il torneo a testa bassa.