Piani d’Erna Funivia aperta il sabato sera

Con l'inizio della bella stagione parte una nuova sperimentazione sul serviziole di utilizzo dellatra Lecco e i. Si comincia1 giugno, in occasione di uno degli eventi di corsa in montagna più attesi dai lecchesi, la ResegUp. L'obiettivo della sperimentazione è turistico, non di potenziamento del trasporto pubblico locale di cui l'impianto a fune fa parte. Grazie agli interventi di adeguamento dell'impianto d'illuminazione propedeutici al rilascio dei necessari nulla osta alle corseli, per tutti i sabati di giugno, luglio e agosto dalle 18.30 alle 22 sarà possibile utilizzare laper salire in quota o ridiscendere. Per potenziare e illuminare lasono stati investiti 450mila euro. "L'iniziativa trova spazio nel nostro progetto di sviluppare e potenziare il turismo collegato con la montagna e l'outdoor e, in particolar modo, la piattaforma dei, in collaborazione con i commercianti locali, i volontari delle associazioni e gli organizzatori di eventi interessati a sfruttare questa ulteriore possibilità di rilancio del comprensorio", spiegano dal Comune.