Panathinaikos-Real Madrid oggi in tv - Finale Eurolega basket 2024 | orari - program -a, streaming

(Di domenica 26 maggio 2024) Si disputa questa sera ladella Final Four die a Berlino si sfideranno per il trono d’Europa ilAtene e il. Una sfida che arriva dopo le due semifinali che hanno visto i greci imporsi sul Fenerbahce Istanbul per 73-57, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sull’Olympiacos Pireo per 87-76. Quella traè latra le due formazioni che hanno chiuso ai primi due posti anche la stagione regolare, con gli spagnoli che hanno chiuso con uno score di 27 vinte e 7 perse, mentre per i greci sono arrivate 23 vittorie e 11 sconfitte. Nei quarti di, poi, il Pana ha sofferto, rischiato, ma superato 3-2 il Maccabi Tel Aviv, mentre i madrilisti hanno dominato il Baskonia con un netto 3-0. Nella stagione regolare sono arrivate una vittoria a testa nelle sfide dirette, entrambe ottenute in trasferta, mentre sono diversi gli scontri individuali da tenere d’occhio.

