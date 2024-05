(Di domenica 26 maggio 2024) La, ile l'. Sono queste le trenel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, aper ildi Provenzano in programma per il 2L'articolo proviene da Firenze Post. .

Verona-Inter, nulla in palio ma occhio al cartellino: c'è un solo nerazzurro diffidato - Verona-Inter, nulla in palio ma occhio al cartellino: c'è un solo nerazzurro diffidato - Verona-Inter è la partita che chiude il campionato per entrambe le squadre, con i nerazzurri che si preparano ad affrontare i gialloblu al Bentegodi, forti di un… Leggi ... informazione

Palio di Siena 2024: estratte le contrade per il 2 luglio. Giraffa, Nicchio e Onda - palio di Siena 2024: estratte le contrade per il 2 luglio. Giraffa, Nicchio e Onda - La Giraffa, il Nicchio e l'Onda. Sono queste le tre contrade estratte nel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio 2024, a Siena per il palio di Provenzano in programma per il 2 luglio ... firenzepost

Al Teatro Alfieri la presentazione del documentario sul Palio di Asti realizzato dal Liceo Artistico - Al Teatro Alfieri la presentazione del documentario sul palio di Asti realizzato dal Liceo Artistico - Lunedì 10 giugno alle ore 21.00 al Teatro Alfieri è in programma la presentazione del docufilm “L’Arte del palio di Asti – Il ragazzo del Liceo Artistico che dipinse la storia” realizzato dall’I.I.S. atnews