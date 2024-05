NBA Playoff 2024 - i Boston Celtics battono gli Indiana Pacers in gara-3 e si portano ad una vittoria dalle Finals

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Icalano in tris neidella NBA! La franchigia del Massachusetts, infatti, batte in rimonta dopo essere scivolata anche a -18 gliper 111-114 nella-3 delle finali della Eastern Conference e si presenta così alla prossima-4 in programma martedì 28 maggio alle 2:00 ora italiana con il primo match-point a disposizione per chiudere la pratica e volare alleforte del 3-0 maturato fin qui.deve fare i conti con l’assenza di Tyrese Haliburton, infortunatosi in-2 e che quindi non sarà della partita. Nel primo quarto gli ospiti provano ad imporre il loro ritmo toccando anche il +9 con la bomba di Horford (15-24), con i padroni di casa che prendono prontamente le misure riportandosi a -1 dopo 12’ grazie alla schiacciata di Turner (31-32). Nella seconda frazione iinnestano le marce alte accarezzando perfino il +20 (64-46 e +18) spinti dai punti pesanti di Andrew Nemhard e di Pascal Siakam.