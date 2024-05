MotoGP - GP Italia 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Lalascia la Spagna dopo il Gran Premio di Catalogna, rimanendo però in Europa in occasione di uno dei fine settimana più attesi dell’anno, il Gran Premio d’. All’Autodromo Internazionale del Mugello va in scena la gara di casa di diversi piloti impegnati in griglia, tra cui i due ducatisti ufficiali Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, oltre che la stessa Ducati. Il fine settimanano è conosciuto come uno degli appuntamenti più iconici del calendario, con gli appassionati che si radunano sugli spalti per un weekend di motociclismo e festa. Lanon si ferma per la tradizionale settimana di pausa, mettendo a segno la prima double header dell’anno. I piloti scenderanno in pista venerdì 31 maggio con la prima sessione di prove libere, prevista per le 10:45.