La Coppa del Portogallo è in… Porto - Taremi al 100? decide la finale | l’Albo d’Oro

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilconclude la stagione con un trofeo:e compagni si sono aggiudicati ladibattendo 2-1 lo Sporting Lisbona ai supplementari. La rete decisiva è stata realizzata su calcio di rigore proprio dall’attaccante 31enne, futuro calciatore dell’Inter. Sfuma la possibilità del Double per lo Sporting, protagonista di un rendimento eccezionale in campionato e campione dicon ampio margine e merito. Lo Sporting passa in vantaggio con Jerry St. Juste, al 25? Evanilson trova il pareggio. Alsu calcio di rigore regala il trofeo al1938-1939: Academina 1939-1940: Benfica 1940-1941: Sporing Lisbona 1941-1942: Belenenses 1942-1943: Benfica 1943-1944: Benfica 1944-1945: Sporting 1945-1946: Sporting 1947-1948: Sporting 1948-1949: Benfica 1950-1951: Benfica 1951-1952: Benfica 1952-1953: Benfica 1953-1954: Sporting Lisbona 1954-1955: Benfica 1955-1956:1956-1957: Benfica 1957-1958:1958-1959: Benfica 1959-1960: Belenenses 1960-1961: Leixoes 1961-1962: Benfica 1962-1963: Sporting Lisbona 1963-1964: Benfica 1964-1965: Vitoria Setubal 1965-1966: Braga 1966-1967: Vitoria Setubal 1967-1968:1968-1969: Benfica 1969-1970: Benfica 1970-1971: Sporting Lisbona 1971-1972: Benfica 1972-1973: Sporting Lisbona 1973-1974: Sporting Lisbona 1974-1975: Boavista 1975-1976: Boavista 1976-1977:1977-1978: Sporting Lisbona 1978-1979: Boavista 1979-1980: Benfica 1980-1981: Benfica 1981-1982: Sporting Lisbona 1982-1983: Benfica 1983-1984:1984-1985: Benfica 1985-1986: Benfica 1986-1987: Benfica 1987-1988:1988-1989: Belenenses 1989-1990: Estrela Amadora 1990-1991:1991-1992: Boavista 1992-1993: Benfica 1993-1994:1994-1995: Sporting Lisbona 1995-1996: Benfica 1996-1997: Boavista 1997-1998:1998-1999: Beira-Mar 1999-2000:2000-2001:2001-2002: Sporting Lisbona 2002-2003:2003-2004: Benfica 2004-2005: Vitoria Setubal 2005-2006:2006-2007: Sporting Lisbona 2007-2008: Sporting Lisbona 2008-2009:2009-2010:2010-2011:2011-2012: Academica 2012-2013: Vitoria Guimaraes 2013-2014: Benfica 2014-2015: Sporting Lisbona 2015-2016: Braga 2016-2017: Benfica 2017-2018: Aves 2018-2019: Sporting Lisbona 2019-2020:2020-2021: Braga 2021-2022:2022-2023:2023-2024:La classifica squadra per squadra Benfica 2620 Sporting Lisbona 17 Boavista 5 Vitoria Setubal 3 Belenenses 3 Braga 3 Academica 2 Vitoria Guimaraes 1 Beira-Mar 1 Leixoes 1 Estrela Amadora 1 Aves 1 L'articolo CalcioWeb.

