Arezzo, 03 maggio 2024 – “L’11 maggio, a quasi un anno da quando abbiamo iniziato a mobilitarci contro l’asfaltatura della strada di crinale del Pratomagno, proponiamo con forza una manifestazione su questa strada in coordinamento con i comitati delle Apuane, della Valle del Serchio, della Montagna Pistoiese, del Mugello che, come il Pratomagno, stanno subendo processi di nuova antropizzazione per essere ancor più sfruttati economicamente”. lanazione

Migliaia di persone in festa hanno invaso le vie di Bergamo pochi minuti dopo il fischio finale di Atalanta-Marsiglia. Per festeggiare la finale di Europa League raggiunta dai ragazzi di Gasperini, la prima a livello europeo della storia del club, i tifosi si sono riversati in strada facendo caroselli con le auto e suonando il clacson. sportface

Pesaro, 25 maggio 2024 – Oggi quasi 400 trattori parcheggiati a bordo strada con tanto di bandiera italiana in gran parte della nostra provincia per manifestare contro (a loro dire) le istituzioni che non hanno fatto nulla per risolvere i problemi del settore agricolo e di tutti i consumatori. ilrestodelcarlino

Festa di strada in via Sacchi. Cortili aperti, racconti e giochi - festa di strada in via Sacchi. Cortili aperti, racconti e giochi - Chi ha attraversato in questi giorni la centralissima via Sacchi si sarà sorpreso nel vedere libri di ogni tipo pendere dalle finestre delle case. E’ il messaggio visivo della caratterizzazione dell’1 ... ilrestodelcarlino

'La mia vita a Garden Spritz'. Oggi la festa dell'Avis di Fiumicino

L'Eredità, Francesca (eliminata) si commuove e il web fa festa: "Finalmente è uscita" - L'Eredità, Francesca (eliminata) si commuove e il web fa festa: "Finalmente è uscita" - Durante la puntata del 25 maggio Sergio arriva alla manche finale, ma dimezza il montepremi più volte, mentre l'ex campionessa lascia lo show ... libero