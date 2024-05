Tempo sospeso - non letterario ma reale È quello che vive ora l’umanità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) L’aggettivo che meglio si adatta a connotare l’arco diche, iniziato al principio del secolo, ancora non si è concluso, è “”. Tale qualifica sta a indicare che la clessidra che misura ila ogni latitudine, non è in azione. Pur se non proprio a un punto di non ritorno, in ogni realtà geopolitica stanno venendo a galla mine inesplose di natura diversa ma tutte di pesante ostacolo all’evoluzione del mondo. C’è una caratteristica pressoché comune ai vari paesi di quel tipo che, in tempi normali, sarebbe stata cancellata a stretto giro e giammai usata come pietra di paragone. È la contraddittorietà di pensiero e di tempi di massima brevi, in cui alcune combinazioni di scelte e argomenti simili, vengono messi in atto. Si aggiunga che nessuno degli argomenti che interessano la comunità, a ogni livello, possono essere considerati come se fossero chiusi in compartimenti stagni e il quadro sarà completo.