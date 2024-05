Spasmi e tremori incontrollati al cambio-campo | Djokovic crolla a Ginevra - il video fa paura | Guarda

(Di sabato 25 maggio 2024) Cosa sta succendendo a Nole? Il serbo numero 1 al mondo è stato sconfitto in semifinale a(Atp 250) dal ceco Machac (numero 44 al mondo) con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. Ma non è tanto la brutta prova del fenomeno del tennis mondiale a preoccupare, peraltro l'ennesima di questo 2024 fin qui da dimenticare. E nemmeno il fatto che l'azzurro Jannik Sinner, impegnato al Roland Garros, con questo risultato sia già oggi di fatto il nuovo numero 1 del Ranking Atp. Il Joker arriva a Parigi (dove dovrà difendere il titolo vinto nel 2023) nelle peggiori condizioni possibili, psicologiche e fisiche. Hanno fatto il giro del mondo infatti le immagini inquietanti del tremore incontrollato delle sue mani: in una pausa del match contro Machac,seduto fatica a tenere la borraccia con le mani, scosse dafortissimi. Già nelle scorse settimane il 37enne aveva mostrato lo stesso problema, motivandolo con una forte stanchezza.

