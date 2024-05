Le cose non girano - devono farsi aiutare | sold - Facchinetti avverte Fedez e Ferragni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) "chiedere aiuto a un esperto". Francesco, figlio del mitico Roby fondatore dei Pooh, è oggi un importante e affermato manager e produttore che si muove nel mondo dello spettacolo, tra musica e tv. Ma soprattutto, a livello personale, è un grande amico die Chiara, fino a qualche tempo fa la coppia più celebre, chiacchierata e instagrammata del jet set italiano. Poi la rottura, brusca e totale, inaspettata nei tempi (nel pieno della bufera giudiziaria che ha investito la influencer) e nei modi. Un crac sentimentale che rischia di compromettere ulteriormente anche il ricco patrimonio della coppia: un impero, quello degli ex Ferragnez, che dal punto di vista mediatico e commerciale è stato intaccato dal pandoro-gate in maniera durissima. Ospite di La vita in diretta su Rai 1,ha invitato i due amici a pesare bene ogni passo nell'immediato futuro.