La verità vi prego sulle intimidazioni Il caso Giannini gli insulti a Sardone la mostra di Concita

(Di sabato 25 maggio 2024) Ci sono episodi che vanno messi in fila, paragonati, perché con giudizio non fanatico essi possano essere soppesati e valutati. E giudicati in relazione alla litania che si mormora e si rilancia con grande sfoggio di preoccupazione: l’onda nera, nerissima, che si addensa sull’Europa, sull’Italia, sul mondo. Insomma avete capito: il fascismo planetario (Raimo dixit). Primo fatto. Il candidato di punta dello schieramento di sinistra Schmit ha detto che in Italia è in atto un attacco ai diritti delle donne e dei giornalisti. Quasi a voler suffragare la sua tesi Massimoha denunciato a Ottoemezzo l’atto di intimidazione inaudita cui sarebbe stato sottoposto. “Reduce dal programma di Fazio, dove avevo criticato la maggioranza, sono andato a dormire e 4 agenti di polizia mi hanno svegliato alle 4 di notte per notificarmi una querela per diffamazione.