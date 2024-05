Morì sotto bancale bottiglie acqua - gestore supermercato assolto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cattolica, 24 maggio 2024 – Il legale rappresentante della società che gestisce ilConad 'Diamante' di Cattolica è statodal giudice Alessandro Capodimonte, perché il fatto non sussiste. Era a processo per la morte di un 47enne travolto da undiminerale, lo scorso 19 aprile del 2022, giorno di Pasquetta. La Procura della Repubblica di Rimini aveva chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo. Cosa successe Un 47enne riminese, residente alle case popolari,colpito dalla caduta di un interodiminerale, 280 tonnellate di peso, in un tentativo di furto al Conad 'Diamante' di Cattolica. Il corpo della vittima fu rinvenuto solo all'indomani da un dipendente delche non poteva credere di aver trovato un cadavere nel retro della struttura. Secondo la Procura, il responsabile del punto vendita, non aveva adeguatamente valutato la situazione di potenziale pericolo determinata dall'accatastamento di più bancali d'in una zona accessibile a chiunque, ovvero nella parte esterna delsul retro, vicino al parcheggio.