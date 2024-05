(Di venerdì 24 maggio 2024) Presuntedibambina da parte delper il genitore, un sessantenne che risiede in Versilia, e anche per la bambina. E' quanto disposto dal giudice a seguito di indagini scattate dopo il racconto dell’undicenne a un’amichetta dopo un incontro a scuola con alcune psicologhe il 25 novembre scorso, per la Giornata.

Molestie dal padre: braccialetto elettronico alla figlia 11enne e divieto di avvicinamento per l'uomo - molestie dal padre: braccialetto elettronico alla figlia 11enne e divieto di avvicinamento per l'uomo - Presunte molestie alla figlia 11enne, divieto di avvicinamento alla bambina da parte del padre e braccialetto elettronico per il genitore, un sessantenne che ... gazzettadelsud

Presunte molestie dal padre, braccialetto elettronico per una 11enne - Presunte molestie dal padre, braccialetto elettronico per una 11enne - Presunte molestie alla figlia 11enne, divieto di avvicinamento alla bambina da parte del padre e braccialetto elettronico per il genitore, un sessantenne che risiede in Versilia, e anche per la ... ansa

Molestie alla figlia di 11 anni: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il padre - molestie alla figlia di 11 anni: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per il padre - Il dispositivo elettronico applicato anche alla figlia: la decisione del giudice dopo le indagini scaturite dal racconto della piccola ad un'amichetta ... ilmeridianonews