L’interrogatorio-fiume Otto ore e 180 domande Toti risponde ai pm | | Non ho preso un euro

(Di venerdì 24 maggio 2024) dall’inviato È entrato poco dopo colazione ed è uscito all’ora dell’aperitivo. Nel mezzo, un pranzo consumato in fretta, senza il caviale delle intercettazioni, e soprattutto 180preparate dai pm per il confronto investigativo più atteso. Quello della verità secondo"nel supremo interesse della Giustizia, per restituire alla mia figura di uomo e di servitore dello Stato la Dignità che ho costantemente cercato di preservare", ha detto, consegnando una sua memoria di 17 pagine, primo atto difensivo del principale indagato del Liguria-gate. Così, mentre su Genova s’alternano vento, sole, pioggia, ancora vento e ancora sole, Giovanni il governatore affronta i pm ribattendo punto su punto, dopo aver studiato con il suo legale, Stefano Savi, le 14mila pagine dell’inchiesta.ore: tanto è durato. Undi parole contro il mare di accuse che, dallo scorso 7 maggio, hanno costrettoai domiciliari con la contestazione, pesantissima, di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, e di aver ottenuto i voti della comunità riesina dopo le promesse fatte a personaggi in odor di mafia.