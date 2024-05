La salute del cuore Controlli gratis in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Una delle questioni che maggiormente interessa l’ambito sanitario, in questi mesi, riguarda le liste di attesa. Mesi ed anche anni, a volte, per una semplice visita di controllo, magari assegnata a parecchi chilometri di distanza. "Molti risolverebbero il problema aprendo nuovi ambulatori, ma non è questa la soluzione del problema - osserva Alessandra Russo, direttore della divisione di cardiologia e unità coronarica dell’ospedale di Magenta -. Per ridurre le liste di attesa bisogna fare in modo che meno pazienti debbano accedere come malati alla sanità. Occorre sviluppare la prevenzione primaria, attraverso anche una rieducazione del paziente, il quale non deve arrivare in ospedale solo quando la malattia è in uno stadio avanzato ma deve verificare il suo stato dicon deisemplici dei parametri vitali, che può fare anche col medico di base: dalla misurazione della pressione alla prova della glicemia, dalla saturazione alla frequenza cardiaca".