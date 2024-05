’Gloria & The Doctor’ sul palco del Big Boss Man

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Gloria Turrini e Riccardo Ferrini sono nomi ormai noti e stimati tra gli addetti ai lavori della scena musicale italiana: contro ogni tendenza, partendo dalle radici del blues lasciano contaminare il loro percorso con altre sonorità di matrice nera, trad jazz, gospel, blues e funk. Saranno loro gli ospiti di stasera al BigMan, con il progetto Gloria; The Doctor. La certezza è che le potenti note scure del contralto di Gloria Turrini, arricchite dalla sua personalità forte e brillante, fanno rivivere la musica del passato attraverso uno spettacolo energico ed emozionante dove traspaiono dinamiche che vanno dal lato più romantico e dolce delle ballad fino ai groove più ipnotici del blues e del funk. Non è un caso che nel corso della sua carriera molti grandi musicisti italiani e internazionali si siano rivolti a lei e alla sua incredibile voce: Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma e Jackie Allen solo per citarne alcuni.